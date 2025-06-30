https://news.day.az/society/1764380.html

В Баку насмерть сбит пешеход

В Баку произошла дорожная авария со смертельным исходом для пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, происшествие было зафиксировано перед станцией метро "Короглу". Автомобиль марки Toyota Prius сбил 24-летнего Джейхуна Сахават оглу Аббасова. Молодой человек скончался на месте происшествия.