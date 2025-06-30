В Баку насмерть сбит пешеход

В Баку произошла дорожная авария со смертельным исходом для пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, происшествие было зафиксировано перед станцией метро "Короглу".

Автомобиль марки Toyota Prius сбил 24-летнего Джейхуна Сахават оглу Аббасова. Молодой человек скончался на месте происшествия.

По факту в Низаминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, проводится расследование.