https://news.day.az/world/1764299.html Стрельба в американском штате - есть раненые - ВИДЕО Неизвестный открыл стрельбу по пожарным, которые приехали тушить лес в штате Айдахо. Несколько человек получили ранения. Как передает Day.Az, по предварительной информации, стрелок сам поджег лес, чтобы привлечь внимание спасателей и полиции. Он открыл огонь из засады.
Стрельба в американском штате - есть раненые - ВИДЕО
Неизвестный открыл стрельбу по пожарным, которые приехали тушить лес в штате Айдахо. Несколько человек получили ранения.
Как передает Day.Az, по предварительной информации, стрелок сам поджег лес, чтобы привлечь внимание спасателей и полиции. Он открыл огонь из засады.
На кадрах - десятки машин полиции в городке Кёр-д'Ален, недалеко от места инцидента.
Ранее мы сообщали о том, как в США неизвестные устроили "денежный дождь" из вертолета.
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