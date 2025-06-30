Стрельба в американском штате

Неизвестный открыл стрельбу по пожарным, которые приехали тушить лес в штате Айдахо. Несколько человек получили ранения.

Как передает Day.Az, по предварительной информации, стрелок сам поджег лес, чтобы привлечь внимание спасателей и полиции. Он открыл огонь из засады.

На кадрах - десятки машин полиции в городке Кёр-д'Ален, недалеко от места инцидента.

Ранее мы сообщали о том, как в США неизвестные устроили "денежный дождь" из вертолета.