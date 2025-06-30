Лондон рассчитывает на успешное завершение сделки по Eurofighter с Анкарой

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что уверен в положительном исходе переговоров по продаже Турции истребителей Eurofighter Typhoon, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем добиваться прогресса в вопросе возможного экспорта самолетов Eurofighter Typhoon в Турцию и уверены, что все четыре партнера по [консорциуму] Eurofighter поддержат эту продажу", - сказал Лэмми газете "Хюрриет" (H rriyet) накануне визита в Анкару.

По его мнению, продажа Турции Eurofighter "укрепит дружеские связи, которые десятилетиями развивались между ключевыми союзниками по НАТО".