https://news.day.az/world/1764289.html Лондон рассчитывает на успешное завершение сделки по Eurofighter с Анкарой Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что уверен в положительном исходе переговоров по продаже Турции истребителей Eurofighter Typhoon, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Лондон рассчитывает на успешное завершение сделки по Eurofighter с Анкарой
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что уверен в положительном исходе переговоров по продаже Турции истребителей Eurofighter Typhoon, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы продолжаем добиваться прогресса в вопросе возможного экспорта самолетов Eurofighter Typhoon в Турцию и уверены, что все четыре партнера по [консорциуму] Eurofighter поддержат эту продажу", - сказал Лэмми газете "Хюрриет" (H rriyet) накануне визита в Анкару.
По его мнению, продажа Турции Eurofighter "укрепит дружеские связи, которые десятилетиями развивались между ключевыми союзниками по НАТО".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре