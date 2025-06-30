На суде в Баку раскрыли детали присвоения звания генерал-лейтенанта Джалалу Арутюняну

В ходе продолжившегося 30 июня в Бакинском военном суде судебного процесса обвиняемый Араик Арутюнян заявил, что в 2020 году президентом Армении было присвоено звание генерал-лейтенанта "министру обороны" самопровозглашенного режима, созданного на некогда оккупированных вооруженными силами Армении территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, у него не было полномочий принимать такое решение в "армии" так называемого режима (имеется в виду вооруженное формирование вооруженных сил Республики Армения - ред.) и добавил: "Звание генерал-лейтенанта Джалалу Арутюняну было присвоено президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Президент подписал этот приказ по представлению премьер-министра".

Обвиняемый также заявил, что в самопровозглашенном режиме не было военной полиции, военной прокуратуры или военного суда для рассмотрения военных преступлений: "Военная полиция является структурой вооруженных сил Армении. Военная прокуратура также действовала в составе прокуратуры Армении . Я думаю, что общие судебные разбирательства проводились в Сюникском суде. Другими словами, такие судебные разбирательства не проводились в Карабахе".

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.