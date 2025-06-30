Произвол против азербайджанцев в Екатеринбурге - не только правовой, но и политический вопрос

События, произошедшие в последние дни в российском городе Екатеринбург, вызвали серьезную обеспокоенность в Азербайджане. Массовое задержание граждан Азербайджана, бесчеловечное обращение с ними, применение силы правоохранительными органами, приведшее в некоторых случаях к смертельному исходу, вызвали резонанс в обществе. Факты свидетельствуют о том, что против задержанных азербайджанцев спецслужбы России применяли жестокие пытки, в результате чего есть погибшие. Подробности инцидента до сих пор не были подтверждены или же опровергнуты российскими официальными лицами. По сути, молчание - это тоже форма признания.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Между Азербайджаном и Россией на протяжении многих лет сложились отношения стратегического партнерства, подписаны документы о сотрудничестве в политической, экономической и гуманитарной сферах, между главами государств установлены регулярные контакты. Однако недавние события показывают, что это партнерство практикуется в одностороннем порядке и не находит отражения в реальном поведении российских официальных кругов. Если за основу взяты принципы доверия и уважения между двумя государствами, то почему граждан Азербайджана преследуют, избивают, убивают в России из-за их национальной принадлежности? Почему на фоне стольких нарушений прав человека российские официальные органы молчат? То, что происходит в Екатеринбурге - дело не только юридическое, но и политическое. Такое отношение к азербайджанцам свидетельствует об усилении националистических подходов и дискриминации внутри России.

Это признак агрессивного подхода не только к азербайджанцам, но и к нерусским народам в целом. Несмотря на то, что прошло уже несколько дней, российские официальные лица до сих пор никого не привлекли к ответственности за гибель азербайджанцев в результате пыток. Напротив, российская сторона продолжает озвучивать абсурдные оправдания. Так, заявляется, что один из погибших скончался якобы от сердечного приступа, а причина смерти другого расследуется. Однако по ранам на лицах выживших и представших перед судом азербайджанцев ясно видно, что они подвергались бесчеловечному обращению, избиениям и пыткам. Но российская сторона, как всегда, хочет замять этот вопрос", - сказал он.

А.Гараев отметил, что российская сторона не впервые пытается уклониться от ответственности.

"Далеко ходить не нужно. В конце прошлого года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" был сбит над Грозным, в результате чего погибли десятки человек. Никаких объяснений или извинений за этот инцидент до сих пор нет. Российская сторона молчит. Кремль никого не привлекает к ответственности. Однако это очень серьезный инцидент, и умолчать о нем невозможно. И народ Азербайджана, и власти требуют ответа, привлечения виновных к ответственности, официального извинения по поводу сбитого самолета. Но, как я уже сказал, Россия, как всегда, и старается уйти от ответственности, молчит. Они никого не наказывают и не извиняется", - сказал он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что также связаны с Россией кибератаки против азербайджанских новостных порталов и государственных сайтов в последние месяцы.

"Эксперты отмечают, что эти атаки проводились скоординированно, а технические следы ведут к российским серверам. Целью были государственные информационные системы, новостные агентства и платформы. Это проявление информационной войны, и за ней стоит вовсе не дружеское намерение. Вслед за этим выяснилось, что депутата Милли Меджлиса Азера Бадамова не пустили в Россию. Официальных заявлений по этому поводу официальная Москва не давала. Однако такое поведение противоречит отношениям друзей и партнеров. Все эти элементы - физическое преследование, пытки, смерти, кибератаки и дипломатическое давление указывают на то, что Россия применяет двойные стандарты в отношениях с Азербайджаном и занимает националистическую позицию. В этих отношениях именно Азербайджан как образцовое государство выполняет все возложенные на него обязательства, Россия же уклоняется от своих обязательств", - сказал А.Гараев.

По его словам, при этом отношение к русским, проживающим в Азербайджане, можно считать образцовым. Азербайджан - многонациональное государство, и русские чувствуют себя здесь безопасно и комфортно. Это подтверждают и представители Русской общины, которые также осудили последние события в связи с азербайджанцами в Екатеринбурге и призвали привлечь виновных к ответственности.

"В Азербайджане действуют десятки русских школ, в высших учебных заведениях открыты русские отделения, на русском языке выходят газеты, вещают телеканалы. Российские туристы и бизнесмены действуют в Азербайджане свободно, не сталкиваясь с дискриминацией. Граждане России покупают здесь недвижимость, открывают бизнес, создают семью и живут комфортной жизнью. Азербайджанское государство подняло мультикультурализм на уровень государственной политики. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в Азербайджане представители всех национальностей и религий живут в атмосфере мира и доверия, обладают равными правами и нет никакой дискриминации. Перед лицом этой реальности насилие, совершаемое против азербайджанцев в России, кажется еще более болезненным. Возникает вопрос: почему в России такое агрессивное отношение к азербайджанцам? И здесь на ум приходит только один ответ - национализм", - сказал он.

Политолог отметил, что пытки и бесчеловечное обращение считаются одними из самых тяжких преступлений в международном праве.

"Каждое государство должно обеспечивать безопасность иностранных граждан, находящихся на его территории, своих граждан различных национальностей. Россия же это обязательство не выполняет. Напротив, при участии государственных структур происходят правонарушения, и ни одно ответственное лицо не наказывается. Думаю, что официальный Баку должен занять более жесткую и принципиальную позицию в отношениях с Россией, учитывая эти факты. В азербайджанском обществе уже начал формироваться серьезный протест против этих событий. Этот вопрос широко обсуждается в социальных сетях, СМИ и на общественных дебатах. Люди высказывают свою позицию, критикуют молчание и насилие российской стороны. Последние события против азербайджанцев в России - это не только правовая, но и моральная и политическая проблема. Это приводит к серьезному подрыву доверия между двумя государствами. Дружба и партнерство должны отражаться в реальных шагах, а не на бумаге. В противном случае эти отношения будут состоять просто из формальных заявлений", - заключил А.Гараев.