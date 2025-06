Baku Piano Festival 2025 зажигает звезды

Мы - будущее! Под таким вдохновляющим девизом на международном фестивале Baku Piano Festival 2025 прошли детские концерты, ставшие одной из самых тёплых и светлых страниц фестиваля, сообщает Day.Az.

Проект We Are the Future уже давно стал неотъемлемой частью музыкального праздника, давая юным талантам шанс выйти на большую сцену - бок о бок с опытными классическими и джазовыми музыкантами.

Изначально всё начиналось с одного детского концерта. Но искренний интерес зрителей и растущее число талантливых участников превратили We Are the Future в полноценную двухдневную программу. Теперь один вечер посвящён классической музыке, а другой - джазу.

В этом году классический концерт прошёл при участии оркестра под управлением дирижера Валида Агаева. Это было не просто выступление, а настоящая симфония надежды, где каждый ребёнок звучал как отдельная нота в партитуре будущего. Джазовая часть, как всегда, порадовала импровизацией, драйвом и неподдельной энергией - юные исполнители удивляли публику свежестью и искренностью подачи.

Проект We Are the Future задумывался как стартовая площадка - но стал чем-то большим. Он превратился в символ веры в новое поколение музыкантов, в мост между мечтой и сценой. Это не просто концерты - это история о том, как зажигаются звёзды.

