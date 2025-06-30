Трамп заявил об отсутствии контактов с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имел контактов с представителями Ирана после ударов Вашингтона по ядерным объектам исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, американский лидер отрицает сообщения о наличии каких-либо предложений Тегерану.

"Скажите липовому сенатору-демократу Крису Кунсу, что я ничего не предлагаю Ирану, в отличие от [бывшего президента США Барака] Обамы, который заплатил им миллиарды долларов в рамках глупого соглашения "Путь к получению ядерного оружия" под названием СВПД (срок действия которого теперь истек!), и я больше не разговариваю с ними, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты", - написал он в соцсети Truth Social.