https://news.day.az/society/1764309.html В Лянкяране на 48-летнего мужчину напали с ножом Вчера в Лянкяране произошла поножовщина. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", около 07:00 утра на центральном рынке города житель села Осакюча Лянкяранского района, Бахруз Тахиров, 1985 года рождения, нанес ножевые ранения Фираду Габибову, 1977 года рождения, сыну Саяда.
В Лянкяране на 48-летнего мужчину напали с ножом
Вчера в Лянкяране произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", около 07:00 утра на центральном рынке города житель села Осакюча Лянкяранского района, Бахруз Тахиров, 1985 года рождения, нанес ножевые ранения Фираду Габибову, 1977 года рождения, сыну Саяда.
По данному факту в Следственном отделе Лянкяранского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 126.1 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Б. Тахиров задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 126.1 УК.
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