В Лянкяране на 48-летнего мужчину напали с ножом

Вчера в Лянкяране произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", около 07:00 утра на центральном рынке города житель села Осакюча Лянкяранского района, Бахруз Тахиров, 1985 года рождения, нанес ножевые ранения Фираду Габибову, 1977 года рождения, сыну Саяда.

По данному факту в Следственном отделе Лянкяранского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 126.1 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Б. Тахиров задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 126.1 УК.