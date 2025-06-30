Багдад Амреев сообщил о планах TIF по участию в инфраструктурных проектах Среднего коридора

Тюркский инвестиционный фонд (TIF) рассчитывает в долгосрочной перспективе внести вклад в реализацию проектов по созданию "твердой" инфраструктуры на Среднем коридоре.

Об этом заявил президент TIF Багдад Амреев, выступая на Форуме глобальной транспортной взаимосвязанности в Стамбуле, сообщает Day.Az.

Он отметил, что Средний коридор постепенно превращается в центральный торговый маршрут, при этом правительства стран региона увеличивают инвестиции в развитие транспортной и логистической инфраструктуры.

"Эти национальные усилия должны быть интегрированы в региональную координацию и более широкое международное сотрудничество для того, чтобы маршрут стал более стабильным и конкурентоспособным вариантом для глобальной трансграничной торговли", - сказал он.

Говоря о стратегических направлениях деятельности TIF, Амреев отметил, что поддержка экономической интеграции и взаимосвязанности тюркских государств является одной из ключевых задач Фонда. По его словам, в ближайшие годы TIF сосредоточится на возможностях софинансирования и продвижении партнерств как с государственным, так и с частным секторами для содействия усилиям по укреплению региональной взаимосвязанности.

Президент TIF добавил, что на начальных этапах Фонд может оказывать поддержку в реализации мер по "мягкой взаимосвязанности" на Среднем коридоре и выражает надежду, что в долгосрочной перспективе сможет участвовать и в проектах по созданию "твердой" инфраструктуры.

Напомним, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.