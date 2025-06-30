Тела Сафаровых переданы родственникам

Тела азербайджанцев Зияддина и Гусейна Сафаровых, погибших в результате жестокого избиения в Екатеринбурге в ходе рейдов, проведенных российскими силовиками, переданы родственникам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые были жестоко избиты и погибли 27 июня в Екатеринбурге, переданы их близким.

Процесс передачи тел начался утром 30 июня. Оформлением всех необходимых документов и организацией передачи занимается генеральное консульство Азербайджана в Екатеринбурге.

Сообщается, что на телах обнаружены следы насилия. Ранее тела находились в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы Екатеринбурга, откуда их и передали после завершения процедур.

Ранее мы сообщали, что сегодня вечером в Баку будут доставлены тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев.