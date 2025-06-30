Экспертиза тел убитых в Екатеринбурге братьев будет проведена и в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщил APA Сейфаддин Гусейнов - брат азербайджанцев, убитых в ходе операции, проведенной Федеральной службой безопасности России в городе Екатеринбурге.

Он сказал, что сегодня примерно в 20:00 тела будут встречены при участии Государственного комитета по работе с диаспорой в Международном аэропорту Гейдар Алиев, а завтра утром их отправят в Агджабеди:

"Мои братья будут похоронены рядом с нашими родителями на кладбище "Dörd yol" в Агджабеди. Церемония прощания с ними тоже пройдет в Агджабеди", - добавил С.Гусейнли.

Ранее мы сообщали, что тела азербайджанцев Зияддина и Гусейна Сафаровых, погибших в результате жестокого избиения в Екатеринбурге в ходе рейдов, проведенных российскими силовиками, переданы родственникам.