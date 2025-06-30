https://news.day.az/world/1764398.html Камнепад в Юте едва не стоил жизни туристам - ВИДЕО В Юте камнепад едва не убил туристов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Люди купались у водопада и на них внезапно посыпались огромные камни. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал, но раньше тут уже происходили трагедии. Ранее мы сообщали, что по США прошел танцующий торнадо.
Камнепад в Юте едва не стоил жизни туристам - ВИДЕО
В Юте камнепад едва не убил туристов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Люди купались у водопада и на них внезапно посыпались огромные камни.
К счастью, в этом инциденте никто не пострадал, но раньше тут уже происходили трагедии.
Ранее мы сообщали, что по США прошел танцующий торнадо.
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