Камнепад в Юте едва не стоил жизни туристам

В Юте камнепад едва не убил туристов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Люди купались у водопада и на них внезапно посыпались огромные камни.

К счастью, в этом инциденте никто не пострадал, но раньше тут уже происходили трагедии.

Ранее мы сообщали, что по США прошел танцующий торнадо.