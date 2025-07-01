Азербайджан и ВБ подписали кредитное соглашение

Между правительством Азербайджана и Всемирным банком подписано кредитное соглашение по "Проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане", сообщает во вторник Day.Az.

Новость обновляется