https://news.day.az/economy/1764634.html Азербайджан и ВБ подписали кредитное соглашение - ФОТО Подписано кредитное соглашение со Всемирным банком по "Проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане" (ФОТО)
Азербайджан и ВБ подписали кредитное соглашение - ФОТО
Между правительством Азербайджана и Всемирным банком подписано кредитное соглашение по "Проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане", сообщает во вторник Day.Az.
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