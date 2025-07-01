На каких улицах Баку фиксируются заторы? - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
5) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
7) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы.
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