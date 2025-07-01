https://news.day.az/politics/1764708.html Нота России передана Азербайджану Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву был заявлен протест "за недружественные действия Баку". Как передает Day.Az, информацию распространил МИД России. Послу была вручена вербальная нота с "требованием немедленного освобождения" российских журналистов.
Нота России передана Азербайджану
Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву был заявлен протест "за недружественные действия Баку".
Как передает Day.Az, информацию распространил МИД России.
Послу была вручена вербальная нота с "требованием немедленного освобождения" российских журналистов.
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