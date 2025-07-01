Нота России передана Азербайджану

Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву был заявлен протест "за недружественные действия Баку".

Как передает Day.Az, информацию распространил МИД России.

Послу была вручена вербальная нота с "требованием немедленного освобождения" российских журналистов.