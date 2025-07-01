«Манчестер Сити» вылетел с КЧМ

"Манчестер Сити" проиграл саудовскому "Аль-Хилялю" со счетом 3:4 в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Лента.ру".

Английская команда потерпела поражение в дополнительное время. Победный гол на 112 минуте забил Маркос Леонардо. В 1/4 финала "Аль-Хиляль" встретится с бразильским "Флуминенсе", который, в свою очередь, обыграл миланский "Интер" со счетом 2:0.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.