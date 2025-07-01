https://news.day.az/sport/1764561.html «Манчестер Сити» вылетел с КЧМ "Манчестер Сити" проиграл саудовскому "Аль-Хилялю" со счетом 3:4 в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Лента.ру". Английская команда потерпела поражение в дополнительное время. Победный гол на 112 минуте забил Маркос Леонардо.
«Манчестер Сити» вылетел с КЧМ
"Манчестер Сити" проиграл саудовскому "Аль-Хилялю" со счетом 3:4 в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Лента.ру".
Английская команда потерпела поражение в дополнительное время. Победный гол на 112 минуте забил Маркос Леонардо. В 1/4 финала "Аль-Хиляль" встретится с бразильским "Флуминенсе", который, в свою очередь, обыграл миланский "Интер" со счетом 2:0.
Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.
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