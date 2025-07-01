https://news.day.az/world/1764592.html Героический поступок отца в океане попал на камеру - ВИДЕО У берега Флориды, США, отец прыгнул за борт, чтобы спасти свою 5-летнюю дочь, которая упала с круизного лайнера Disney с 4-й палубы в океан. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Корабль возвращался в Южную Флориду, когда люди заметили человека за бортом.
Героический поступок отца в океане попал на камеру - ВИДЕО
У берега Флориды, США, отец прыгнул за борт, чтобы спасти свою 5-летнюю дочь, которая упала с круизного лайнера Disney с 4-й палубы в океан.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Корабль возвращался в Южную Флориду, когда люди заметили человека за бортом. Капитан замедлил движение судна и развернул его, а затем они снарядили лодку с людьми на борту, чтобы забрать их.
"Корабль двигался быстро, так быстро, что просто невероятно, как быстро люди превратились в крошечные точки в море, а затем вы потеряли их из виду", - сказал пассажир.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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