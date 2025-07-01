Героический поступок отца в океане попал на камеру

У берега Флориды, США, отец прыгнул за борт, чтобы спасти свою 5-летнюю дочь, которая упала с круизного лайнера Disney с 4-й палубы в океан.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Корабль возвращался в Южную Флориду, когда люди заметили человека за бортом. Капитан замедлил движение судна и развернул его, а затем они снарядили лодку с людьми на борту, чтобы забрать их.

"Корабль двигался быстро, так быстро, что просто невероятно, как быстро люди превратились в крошечные точки в море, а затем вы потеряли их из виду", - сказал пассажир.

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