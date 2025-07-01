Сильное землетрясение произошло в Турции

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. 

Как передает Day.Az, эпицентр подземных толчков располагался в районе Гемлик провинции.

Землетрясение ощущалось и в некоторых районах Стамбула. 

Ранее мы сообщали о землетрясении в Иране. 