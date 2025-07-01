https://news.day.az/world/1764658.html Сильное землетрясение произошло в Турции В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Как передает Day.Az, эпицентр подземных толчков располагался в районе Гемлик провинции. Землетрясение ощущалось и в некоторых районах Стамбула. Ранее мы сообщали о землетрясении в Иране.
Сильное землетрясение произошло в Турции
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Как передает Day.Az, эпицентр подземных толчков располагался в районе Гемлик провинции.
Землетрясение ощущалось и в некоторых районах Стамбула.
Ранее мы сообщали о землетрясении в Иране.
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