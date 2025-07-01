В России разбился истребитель

Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-каналы, предварительно, речь идёт об истребителе Су-27, он упал в районе города Кулебаки.

Два летчика успели катапультироваться. Одного из них уже нашли. Второго ищут.