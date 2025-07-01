https://news.day.az/world/1764706.html В России разбился истребитель Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области. Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-каналы, предварительно, речь идёт об истребителе Су-27, он упал в районе города Кулебаки. Два летчика успели катапультироваться. Одного из них уже нашли. Второго ищут.
В России разбился истребитель
Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-каналы, предварительно, речь идёт об истребителе Су-27, он упал в районе города Кулебаки.
Два летчика успели катапультироваться. Одного из них уже нашли. Второго ищут.
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