В Агдаме проходит Молодежный форум ОЭС - ФОТО
В Агдаме проходит Молодежный форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Day.Az, мероприятие впервые проходит в рамках "Недели ОЭС".
Основной целью форума является усиление участия молодежи в построении будущего региона ОЭС и включить их идеи в новую стратегию развития организации.
Мероприятие будет способствовать активному участию молодежи в сферах устойчивого развития, экономической интеграции и инноваций, а также внесет вклад в привлечение молодого поколения к процессам принятия решений.
На форуме будут обсуждаться такие темы, как экономическое и торговое сотрудничество, устойчивость и технологии, человеческий капитал и другие направления.
Также форум станет важной платформой с точки зрения повышения роли молодежи в региональной политике и продвижения их вклада в развитие будущих поколений.
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