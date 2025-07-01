В Гаджигабуле утонул старик

В Гаджигабульском районе в канале обнаружено тело утонувшего 91-летнего мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в Ширванском канале на территории села Гарасу Гаджигабульского района утонул один человек, спасатели-водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на воде приступили к поискам.

В результате поисков в канале было обнаружено и извлечено тело Салахова Сулеймана Ханахмед оглу 1934 г.р.

Поиски Амирова Анара Рашад оглу 2008 г.р. продолжаются.