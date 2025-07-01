https://news.day.az/society/1764683.html В Гаджигабуле утонул старик В Гаджигабульском районе в канале обнаружено тело утонувшего 91-летнего мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в Ширванском канале на территории села Гарасу Гаджигабульского района утонул один человек, спасатели-водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на воде приступили к поискам.
В Гаджигабуле утонул старик
В Гаджигабульском районе в канале обнаружено тело утонувшего 91-летнего мужчины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в Ширванском канале на территории села Гарасу Гаджигабульского района утонул один человек, спасатели-водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на воде приступили к поискам.
В результате поисков в канале было обнаружено и извлечено тело Салахова Сулеймана Ханахмед оглу 1934 г.р.
Поиски Амирова Анара Рашад оглу 2008 г.р. продолжаются.
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