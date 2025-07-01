Азербайджанский мультикультурализм: маяк надежды в эпоху конфликтов

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Есть страны, о которых можно рассказать одним словом. А есть такие, о которых не хватит и целого словаря. Азербайджан относится к последним. Попытайтесь описать его - и язык начинает вязнуть в определениях, потому что Азербайджан - это одновременно Восток и Запад, вера и свобода, древность и дерзкое устремление в будущее. Это государство, которое привыкло жить на перекрёстке ветров и цивилизаций, где каждый век приносил новые лица, новые боги, новые порядки, но не смог уничтожить самого главного - умения договариваться, слышать друг друга и уважать чужую судьбу.

Здесь, на берегу Каспия, где чайник всегда стоит на плите, а разговор никогда не заканчивается, мултикультурализм - не пустое словцо из лексикона бюрократов. Это привычка, вросшая в кровь. Это как утренний азан над городскими кварталами, перемешанный с колокольным звоном, и как еврейская синагога, мирно соседствующая с армянской церковью. Это не лозунг, а образ жизни, проверенный временем и трагедиями, счастьем и утратами, бесконечными попытками удержать баланс в мире, где баланс редко кому удаётся.

Толерантность в Азербайджане - не модная догма, а необходимое условие выживания. Если здесь перестанут терпеть инаковость, рухнет всё: рухнут связи, которые веками оплетали эту землю как корни шелковицы, рухнет та особенная философия добрососедства, без которой невозможен Баку, невозможно общество, невозможна сама идея многоликой, многоголосой, многовкусной страны. Азербайджан - это симфония народов и вер, где каждая мелодия слышна, но не заглушает других.

... Это лето вновь напомнило миру, как легко рушится доверие между культурами, народами и религиями, когда раскручивается спираль войны.

12-дневная война между Израилем и Ираном показала, как быстро любые международные усилия могут быть поставлены под угрозу, если рушатся механизмы сдерживания. Этот конфликт, в котором в первые 48 часов было применено более 900 ракет с обеих сторон, по данным Института Ближневосточных исследований в Берлине, привёл к гибели свыше 1 200 человек и сделал необходимой экстренную эвакуацию более 85 тысяч иностранных граждан.

Среди этих людей оказались азербайджанцы, работающие и обучающиеся в Иране, а также тысячи представителей других стран, включая Турцию, Индию, Китай, Европейский союз и Россию. Дипломатические усилия Азербайджана, координированные Министерством иностранных дел, позволили в кратчайшие сроки организовать вывоз 1 460 своих граждан через Турцию и Пакистан. Эта операция, по сути, подчеркнула важнейшее качество азербайджанской внешней политики - способность действовать оперативно, но при этом с уважением к межэтническим связям и гуманитарным нормам, не превращая чужое горе в инструмент политического давления.

Примечательно, что к азербайджанской стороне обратились за поддержкой 51 страна, изъявив готовность при необходимости эвакуировать через Астару более 1200 своих людей. Для международного сообщества Азербайджан предстал нейтральным и отзывчивым партнёром - тем самым гуманитарным буфером, который сдерживает удар реальности там, где дипломатия бессильна.

Всего за считанные дни Баку развернула инфраструктуру, способную обслуживать сотни переселенцев в сутки. Медицинская помощь, горячее питание, психологическая поддержка и выверенная до мелочей логистика - всё это стало той самой линией жизни, за которую иностранцы хватались с благодарностью.

Эксперты справедливо подчёркивают: успех операции стал возможен благодаря развитой транспортной сети, опыту Азербайджана в управлении миграционными потоками и близости Баку к границе.

В сегодняшнем хрупком мире подобная решимость и слаженность стоит дороже любых дипломатических деклараций. Азербайджан показал, что умеет быть плечом, на которое можно опереться, когда рушатся привычные мосты между людьми и странами.

Однако данный эпизод - лишь фон, который обострил более фундаментальный вопрос: в современном мире, где религиозная и этническая рознь всё чаще становится оружием, есть ли примеры настоящего мультикультурализма, которые доказали свою жизнеспособность? Азербайджан, безусловно, заслуживает здесь самого пристального внимания.

Азербайджанская модель - это, без преувеличений, живое доказательство того, что принципы равенства и взаимного уважения могут быть не просто декларированы, но и институционализированы, встроены в социальную и государственную ткань. Этот феномен далеко не случаен: за более чем тридцать лет независимости Азербайджан шаг за шагом формировал модель, где мультикультурализм перестаёт быть красивой риторикой и становится реальной, измеряемой практикой.

По данным Государственного комитета по работе с религиозными структурами на июнь 2025 года, в Азербайджане официально зарегистрированы 952 религиозные общины, среди которых 35 представляют не исламские конфессии. Это число стабильно растёт, подтверждая, что среда для развития этноконфессионального многообразия не сужается, а расширяется. Важно подчеркнуть: эти общины не просто существуют, но активно участвуют в жизни страны. Еврейская община, насчитывающая, по последней переписи, около 20 тысяч человек, является одной из старейших на Южном Кавказе. В Красной слободе - уникальном посёлке, где живут исключительно евреи, - функционируют школы, синагоги, культурные центры, поддерживаемые и государством, и бизнесом.

Тот же принцип можно наблюдать и в отношении православных, католиков, баптистов, представителей лютеранских приходов. В Баку действуют христианские школы при церквях, а с 2022 года на базе Азербайджанского института теологии начал работу межконфессиональный молодёжный форум, объединяющий молодых мусульман, христиан, иудеев и представителей иных верований. Совместные программы этого форума включают проекты по социальному волонтёрству, сбору гуманитарной помощи для семей с низким доходом и работу с подростками в рамках образовательных программ по профилактике экстремизма.

Эти данные нельзя отрывать от общей государственной политики, которая последовательно строится вокруг концепции равенства. В 2016 году, когда был провозглашён Год мультикультурализма, эта стратегия обрела институциональную форму. По информации Министерства науки и образования, в 2024/25 учебном году более 18 000 студентов азербайджанских вузов прошли спецкурсы по этике межэтнических отношений, культурному наследию народов Азербайджана и мировым религиозным традициям.

Стоит добавить, что азербайджанское общество, даже переживая глубочайшие потрясения - будь то события Второй Карабахской войны 2020 года или недавние вызовы безопасности на границах - не позволило использовать религиозную идентичность в качестве политического оружия. В мае 2025 года президент Ильхам Алиев вновь подчеркнул в выступлении на Бакинском гуманитарном форуме: "Наш приоритет - неделимость общества. Мы не воюем за веру, мы защищаем свою землю". Этот подход позволяет удерживать крайне хрупкий баланс между различными группами, снижая риск появления радикальных течений и расколов.

В контексте глобальных кризисов значение такой модели трудно переоценить. К примеру, 12-дневная война между Израилем и Ираном в апреле 2025 года привела к десяткам тысяч вынужденных переселенцев, часть которых нашла временное убежище в Азербайджане. По данным Государственного миграционного агентства, с января по май 2025 года 2 316 человек получили в стране временный статус и были включены в программы адаптации, включая бесплатные курсы азербайджанского языка, доступ к школьному образованию для детей, а также первичной медицинской помощи.

Эта открытая и сбалансированная позиция - результат сознательного стратегического выбора. В эпоху, когда гибридные угрозы всё чаще маскируются под религиозные лозунги и фейковые нарративы, Азербайджан делает ставку на профилактику конфликтов за счёт устойчивого гражданского равенства. Это подтверждают и свежие данные. Согласно опросу Кавказского исследовательского центра в мае 2025 года, 82% граждан страны назвали межрелигиозную и межкультурную гармонию одним из важнейших факторов национальной безопасности.

Помимо собственно социальной сферы, эта модель даёт конкретные экономические результаты. Международная кредитная корпорация IFC в своём отчёте за первый квартал 2025 года отметила, что в Азербайджане высокий уровень межэтнического доверия и юридически гарантированных прав меньшинств создаёт более благоприятную инвестиционную среду, снижая транзакционные риски для бизнеса. По тем же данным, индекс доверия к государственным институтам среди представителей этнических меньшинств достиг 78%, что является одним из лучших показателей в регионе Южного Кавказа.

Толерантность, понимаете ли, - это не чьё-то доброе слово в политическом докладе. Это не фантик, который надевают на любую приличную страну, чтобы понравиться западным грантам. Толерантность - это когда человек в селе в Губе, где по соседству стоят мечеть и синагога, понимает, что Бог у соседа может называться иначе, но при этом он остаётся соседом. Вот это и есть истинная цена идеи, проверенной не одним веком.

Азербайджан никогда не играл в эти игры с религиозным национализмом. Даже тогда, когда его искушали - особенно в 2020-м, когда возвращался Карабах. Война, кровь, утраты. Так легко было сказать: "Это война веры". Но нет, мы говорили: "Это война за землю, и только". Потому что как только даёшь врагу повод расколоть твою страну по линии веры - всё, считай, проиграл. В этом была государственная зрелость, даже больше - человеческая порядочность.

Год мультикультурализма в 2016-м? Разве это было чем-то случайным? Нет. Это было продолжением длинной азербайджанской памяти, которая хранит в себе не только горечь, но и мудрость. В 2024 году - не шутка, реальное число - 18 тысяч студентов прошли курсы, где учили, что такое уважение к другому. Не потому, что их заставили, а потому, что без этого никакая многонациональная страна не выживет.

И вот пришёл 2025 год. Мир вздрогнул, когда за 12 дней Израиль и Иран устроили такое, что дым стоял даже над Тегераном. 16 тысяч иностранцев, по данным ООН, бросились в поисках спасения, как в старом фильме - где чемодан в одной руке, а дети в другой. А в это время Азербайджан принял людей и из Ирана, и из Афганистана. Больше 2300 человек получили временный статус, доступ к врачам, языковым курсам, еде, крыше. Почему? Потому что гуманизм здесь не декламируют - его тут делают.

Вы ведь знаете, что гуманизм без стратегии - это игрушка. А стратегия без гуманизма - палач. Азербайджан смог соединить их. Потому что в мире, где гибридные угрозы мимикрируют под религиозные лозунги, нужен иммунитет. Его не купишь, не импортируешь - его растишь сам. Вот почему по последнему опросу Кавказского исследовательского центра (май 2025-го) 82% граждан считают межконфессиональное согласие ключом к безопасности страны. Не армии, не ракеты - а согласие.

И в этом, мне кажется, есть какая-то особенная красота. Потому что в XXI веке выживают не те, кто строит стены, а те, кто умеет строить мосты. И Азербайджан строит их. Не из стекла, не из слоганов, а из простого уважения.

Вот так, если позволите, выглядит толерантность - по-азербайджански.

Без фокусов, без дешёвой риторики.

Как обычная жизнь, в которой другой человек остаётся человеком.

Когда ракеты срываются с неба и обрушиваются на тесные дворы Тегерана и безмолвные улочки Хайфы, когда камни некогда уютных домов обнимают мёртвых детей, мир замирает, словно человек, внезапно осознавший собственную смертность. В эти мгновения хочется схватиться за что-то, что не поддаётся снарядам и огню - за человеческое достоинство, за веру, что культура может выстоять там, где рушатся стены, и уцелеть там, где гибнут тела.

В такие минуты, когда дым войны поднимается выше самых высоких минаретов и соборов, когда молитвы разных религий сливаются в одно страдальческое пение, становится ясно: мир забыл слушать. Мир разучился слышать. Люди превратились в своих собственных палачей не от злобы, а от глухоты - они перестали различать чужую боль.

И вот на этом фоне Азербайджан - страна, привыкшая жить на границе стихий, среди разномастных культур, языков, традиций, - внезапно кажется островом в бушующем море. Здесь мультикультурализм - не витрина, не дипломатическая декорация, а часть живого организма, который дышит, кровоточит, радуется и прощает. Здесь соседи ещё умеют здороваться друг с другом не сквозь прорези бронежилета, а взглядом, в котором теплится уважение.

Я, признаюсь, много раз думал: как вообще возможно построить доверие между культурами? Ведь культура - это всегда миф. Миф о том, что человек способен подняться над животным страхом, что он способен увидеть в другом не врага, а собрата. Этот миф хрупок, как глиняный кувшин, который может разбиться при первом же выстреле. Но в Азербайджане этот миф сумели превратить в повседневность - в хлеб и соль, в музыку, в язык улиц, где переплетаются самые разные слова и интонации.

И потому, когда за двенадцать дней ирано-израильской войны мир снова увидел, что недоверие между культурами рождает только новый хаос, Азербайджан остался живым укором всем тем, кто считает многообразие слабостью. Тут многообразие - это броня. Это стальной каркас, который выдерживает удары времени, идеологий, войн.

Мир между религиями в Азербайджане - не дипломатический трюк и не красивая витрина для иностранных делегаций. Это тяжёлый, сложный, но прочный труд тысяч обыкновенных людей, которые научились принимать чужое вероисповедание как продолжение собственного достоинства. Это муэдзин, который здоровается с раввином, это православный священник, который даёт интервью в мечети. Это символ того, что человеческое родство - выше доктрин, а человечность - важнее богословских разногласий.

И именно поэтому Азербайджан сегодня - больше чем точка на карте. Это своего рода экзамен для всего мира, доказательство того, что мултикультурализм и религиозный мир - не миф, не утопия, а реальность, если люди готовы к уважению и диалогу. Да, диалог - штука непростая, он требует терпения, требует внутренней силы и чувства меры. Но именно он даёт тот самый вкус настоящей жизни - жизни без ненависти, без страха, без вечных стен между людьми.

Ибо стены возводить легче всего. А вот научиться жить без них - это уже искусство. Искусство, которому Азербайджан сумел дать имя и смысл.

Азербайджан показывает: возможно, именно вера в культурный диалог - не просто красивая утопия, а последняя надежда цивилизации. Ведь если мы не сумеем удержать уважение к другому в эпоху, когда легко растоптать любую жизнь, то мы не удержим уже ничего. Если когда-либо миру понадобится живое доказательство, что мультикультурализм - это не розовая мечта, а практический инструмент выживания, пусть посмотрит на Баку, на Шеки, на Гянджу. На людей, которые, невзирая на обиды истории, нашли в себе силы не только сосуществовать, но и жить вместе - как соседи, как друзья, как люди.

Потому что именно это - быть человеком.

И только это способно нас спасти.