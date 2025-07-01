Трамп отменил санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ABC News.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам, что действия американского лидера направлены на "продвижение и поддержку пути страны к стабильности и миру".

На встрече с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа в прошлом месяце Трамп анонсировал отмену санкций против страны. Он призвал новые сирийские власти выполнить определенные условия. Они включали нормализацию отношений с соседями Сирии, включая Израиль, а также с Соединенными Штатами.

При этом высокопоставленные представители администрации Трампа отметили, что санкции продолжат действовать в отношении экс-президента Сирии Башара Асада.