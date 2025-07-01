https://news.day.az/society/1764594.html ОЭС заинтересована в студенческом обмене с Карабахским университетом По предложению ректора Карабахского университета Организация экономического сотрудничества (ОЭС) хочет осуществить студенческий обмен.
ОЭС заинтересована в студенческом обмене с Карабахским университетом
По предложению ректора Карабахского университета Организация экономического сотрудничества (ОЭС) хочет осуществить студенческий обмен.
Как передает Day.Az, об этом сообщает командированный в Агдам сотрудник Trend, об этом заявил сегодня генеральный секретарь ОЭС Асад Меджид Хан во время выступления на Молодежном форуме в рамках "Недели ОЭС" в городе Агдам.
По его словам, важно, чтобы студенты из разных стран региона приезжали в Ханкенди, получали образование.
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