ОЭС заинтересована в студенческом обмене с Карабахским университетом

По предложению ректора Карабахского университета Организация экономического сотрудничества (ОЭС) хочет осуществить студенческий обмен.

Как передает Day.Az, об этом сообщает командированный в Агдам сотрудник Trend, об этом заявил сегодня генеральный секретарь ОЭС Асад Меджид Хан во время выступления на Молодежном форуме в рамках "Недели ОЭС" в городе Агдам.

По его словам, важно, чтобы студенты из разных стран региона приезжали в Ханкенди, получали образование.

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