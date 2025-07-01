https://news.day.az/unusual/1764552.html Раскрыта одна из причин рекордной жары в Европе Французский обозреватель счел кондиционеры одной из причин аномальной жары в ряде стран Европы. Как передает Day.Az, об этом пишет Forbes. По информации издания, установленные в квартирах охлаждающие системы во время работы способствуют дополнительному нагреву воздуха на улице.
Раскрыта одна из причин рекордной жары в Европе
Французский обозреватель счел кондиционеры одной из причин аномальной жары в ряде стран Европы.
Как передает Day.Az, об этом пишет Forbes.
По информации издания, установленные в квартирах охлаждающие системы во время работы способствуют дополнительному нагреву воздуха на улице.
Как считает эксперт, кондиционеры играют роль в процессе, известном как "глобальное потепление", которое в настоящее время может негативно влиять на Западную и Южную Европу.
Ранее мы сообщали, что температура в Испании поднялась до исторического максимума.
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