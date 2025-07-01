Раскрыта одна из причин рекордной жары в Европе

Французский обозреватель счел кондиционеры одной из причин аномальной жары в ряде стран Европы.

Как передает Day.Az, об этом пишет Forbes.

По информации издания, установленные в квартирах охлаждающие системы во время работы способствуют дополнительному нагреву воздуха на улице.

Как считает эксперт, кондиционеры играют роль в процессе, известном как "глобальное потепление", которое в настоящее время может негативно влиять на Западную и Южную Европу.

Ранее мы сообщали, что температура в Испании поднялась до исторического максимума.