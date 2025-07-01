Ряд регионов Азербайджана накроют дожди

В районах Азербайджана завтра со второй половины дня и до конца недели ожидаются переменные дожди с грозами.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Кратковременные ливни и град ожидаются, в основном, в горных и предгорных районах.

В реках повысится водность, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны сели.