https://news.day.az/society/1764725.html Ряд регионов Азербайджана накроют дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В районах Азербайджана завтра со второй половины дня и до конца недели ожидаются переменные дожди с грозами. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Кратковременные ливни и град ожидаются, в основном, в горных и предгорных районах.
Ряд регионов Азербайджана накроют дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В районах Азербайджана завтра со второй половины дня и до конца недели ожидаются переменные дожди с грозами.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Кратковременные ливни и град ожидаются, в основном, в горных и предгорных районах.
В реках повысится водность, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны сели.
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