https://news.day.az/world/1764715.html В Армении хотят приостановить вещание российских телеканалов В Армении хотят приостановить вещание российских телеканалов. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян на брифинге с журналистами. По его словам, вопрос о приостановке вещания российских телеканалов на территории Армении должен быть серьезно обсужден.
В Армении хотят приостановить вещание российских телеканалов
В Армении хотят приостановить вещание российских телеканалов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян на брифинге с журналистами.
По его словам, вопрос о приостановке вещания российских телеканалов на территории Армении должен быть серьезно обсужден.
"Мы должны очень серьезно обсудить вопрос о приостановке вещания российских телеканалов на территории Республики Армения", - заявил спикер НС.
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