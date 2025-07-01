В Армении хотят приостановить вещание российских телеканалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян на брифинге с журналистами.

По его словам, вопрос о приостановке вещания российских телеканалов на территории Армении должен быть серьезно обсужден.

"Мы должны очень серьезно обсудить вопрос о приостановке вещания российских телеканалов на территории Республики Армения", - заявил спикер НС.