Евро подорожал до 11-летнего максимума

Курс евро 30 июня 2025 года укрепился относительно юаня до максимального с июня 2014 года уровня.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Валюта Европейского союза подорожала до 8,44 юаня. Ее рост в этом году оценивается в 12 процентов. При этом подчеркивается, что хотя и юань, и евро выиграли от ослабления доллара, второй показал более значительный рост. Вдобавок юань ослаб по отношению ко многим основным валютам на фоне желания Китая увеличить экспорт в период глобальных торговых потрясений.

В такой ситуации сильный курс евро относительно юаня может создать благоприятные условия для Пекина, так как китайские экспортеры ищут другие рынки, чтобы смягчить влияние пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп.