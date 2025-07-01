Италия столкнулась с масштабными наводнениями и оползнями

Итальянцам скучать не приходится - на смену аномальной жаре пришли потопы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за обрушившихся на Турин ливней в городе-курорте Брадонеккья вышла из берегов река Фрежюс.

Дожди спровоцировали три оползня, а автотрассу A32 подтопило, и подъезды к туристическому месту отдыха оказались заблокированы. Власти объявили высший уровень опасности из-за сложившейся ситуации. Известно о гибели по меньшей мере одного из местных жителей.

"Не приближайтесь к мостам, - призвала мэр города Кьяра Россетти, попросив местных жителей не выходить из дома".

Ранее мы сообщали, что в сети распространилось эффектное видео валовых облаков с побережья Португалии.