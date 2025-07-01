В Азербайджане вступили в силу налоговые льготы для театров, кино и оркестров

С сегодняшнего дня в Азербайджане вводятся налоговые льготы в качестве государственной поддержки развития театра и киноискусства, музеев и симфонических оркестров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, это отражено в изменениях в Налоговом кодексе.

Итак, с 1 июля:

- 50% НДС, уплаченного безналичным способом физическими лицами за услуги в области театральных представлений, показа фильмов, посещения музеев и концертов симфонических оркестров, будет возвращаться этим лицам;

- 90% прибыли, полученной зарегистрированными в Азербайджане театрами, музеями, симфоническими оркестрами, а также кинематографическими предприятиями, занимающимися производством и дубляжом фильмов, и продюсерами фильмов от этой деятельности, будут освобождены от налога на прибыль на срок 5 лет;

- 90% доходов физических лиц, занимающихся производством и дубляжом фильмов, а также продюсеров фильмов от этой деятельности, будут освобождены от подоходного налога на срок 5 лет;

- театры, музеи, симфонические оркестры, кинематографические предприятия и продюсеры фильмов, осуществляющие производство и дубляж, будут освобождены от земельного налога на срок 5 лет за земельные участки, на которых расположены объекты их деятельности;

- доходы от роялти, связанные с использованием или предоставлением прав на использование нематериальных активов, относящихся к деятельности театров, музеев, симфонических оркестров, а также к производству, распространению и дубляжу фильмов, будут освобождены от налога по ставке 14% на срок 5 лет.