Посол поблагодарил руководство и народ Азербайджана за поддержку украинских детей

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил руководство и народ Азербайджана за поддержку украинских детей.

Как сообщает Day.Az, посол написал на своей официальной странице "X", что еще одна группа детей из Украины прибыла в Азербайджан для реабилитации.

"Группа детей, направленная из Сумской области под патронажем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, прибыла в Азербайджан с целью отдыха и реабилитации. Спасибо руководству Азербайджана, народу и всем сторонникам за поддержку этой программы для украинских детей",- написал посол.