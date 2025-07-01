https://news.day.az/society/1764666.html Посол поблагодарил руководство и народ Азербайджана за поддержку украинских детей Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил руководство и народ Азербайджана за поддержку украинских детей. Как сообщает Day.Az, посол написал на своей официальной странице "X", что еще одна группа детей из Украины прибыла в Азербайджан для реабилитации.
Посол поблагодарил руководство и народ Азербайджана за поддержку украинских детей
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил руководство и народ Азербайджана за поддержку украинских детей.
Как сообщает Day.Az, посол написал на своей официальной странице "X", что еще одна группа детей из Украины прибыла в Азербайджан для реабилитации.
"Группа детей, направленная из Сумской области под патронажем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, прибыла в Азербайджан с целью отдыха и реабилитации. Спасибо руководству Азербайджана, народу и всем сторонникам за поддержку этой программы для украинских детей",- написал посол.
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