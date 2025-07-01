Что творится в тюрьмах Гваделупы и Гвианы

Франция, провозглашая себя "единой и неделимой Республикой", на практике допускает серьёзные системные нарушения прав человека и структурное неравенство в своих "заморских территориях" - Гваделупе и Французской Гвиане. Эти регионы страдают от переполненных тюрем, нехватки медицинской помощи, несоразмерного насилия, а также от недостатка политического внимания и ресурсов, что свидетельствует о пренебрежении к правам и достоинству их жителей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на Connective Think - аналитическом онлайн-издании по глобальной политике и международным вопросам. Автором статьи является Тимун Рено - студент последнего курса факультета литературы и политологии Университета Пуатье. Он активно участвует в политической жизни Франции, является радиокомментатором по вопросам национальной и международной политики. Проходил обучение по программе Erasmus в Университете Масарика в Брно (Чехия), где изучал социалистическую политическую мысль и историю СССР.

Рено рассказывает, что конституция Франции хоть и гласит, что "Республика едина и неделима", в т.н. "заморских территориях", таких как Гваделупа и Французская Гвиана, этот принцип часто кажется оторванным от реальности, особенно в вопросах, касающихся основных прав человека. В марте 2024 года Европейский комитет по предотвращению пыток (CPT) опубликовал доклад, в котором указал на серьёзные системные сбои в сфере работы полиции и условий содержания в тюрьмах этих регионов.

В своей статье автор представил критический обзор выводов CPT. В материале рассматриваются политические и административные решения, лежащие в основе существующей модели обеспечения безопасности, а также противоречие между легитимной целью охраны общественного порядка и неотъемлемой необходимостью уважения человеческого достоинства.

"Первое и самое срочное наблюдение CPT касается перенаселённости тюрем. В некоторых учреждениях уровень заполняемости превышает 225%. Заключённые вынуждены делить тесные, плохо проветриваемые и антисанитарные камеры, зачастую без матрасов и элементарных средств гигиены. Такое тесное пребывание провоцирует ежедневное насилие и усугубляет напряжённость, особенно при нехватке персонала и отсутствии программ ресоциализации.

Отдельно в докладе подчёркивается катастрофическая ситуация с медицинским и психиатрическим обслуживанием. Заключённые с психическими расстройствами часто подвергаются длительной изоляции или фиксируются в непрофильных условиях без доступа к лечению. Подобные практики могут рассматриваться как нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

Хотя случаи физического насилия со стороны полиции по данным CPT остаются относительно редкими, отмечаются другие проблемы - использование ограничительных мер в отделениях полиции, слабый контроль за условиями содержания под стражей, антисанитария. CPT настаивает на срочной реформе подготовки сотрудников полиции с акцентом на методы деэскалации и предотвращение чрезмерного применения силы", - пишет Рено.

По его словам, описанная в докладе CPT ситуация не является случайной - она отражает глубокое структурное неравенство в работе государственных институтов на заморских территориях по сравнению с метрополией.

"Например, уровень преступности в Гваделупе значительно выше, чем во Франции. По словам прокурора Гваделупы, уровень убийств превышает аналогичный показатель по стране в восемь раз. Криминальная политика региона указывает, что это связано с широкой доступностью холодного и огнестрельного оружия среди населения. Однако насилие обусловлено не только социально-экономическими факторами - бедностью, безработицей и неравенством в доходах, - но и глубинными историческими причинами. Наследие колониализма и рабства продолжает оказывать влияние на социальную и институциональную структуру этих территорий.

Ответ государства остаётся недостаточным и плохо адаптированным к местным реалиям. Базовые инструменты, применяемые во Франции, например, специализированные группы быстрого реагирования в пенитенциарной системе, попросту не используются в заморских регионах. Географическая удалённость не может быть оправданием такого институционального разрыва", - подчеркивает автор.

В статье отмечается, что после публикации доклада CPT правительство Франции объявило о планах строительства блока особо строгого режима в городе Сен-Лоран-дю-Марони во Французской Гвиане. Планируется, что он будет вмещать около 60 заключённых, осуждённых за наркоторговлю и терроризм.

"Однако местные жители выразили серьёзные опасения. Вместо решения проблемы переполненности на месте, новое учреждение, по их мнению, будет использоваться для перевода особо опасных преступников с материка. Это вызывает исторически обусловленные чувства, связанные с памятью о колониальной пенитенциарной системе, и усиливает ощущение, что заморские территории используются как "отстойник" для институциональных проблем.

Более спорное предложение, находящееся на рассмотрении на национальном уровне, - аренда тюремных мест за границей. Эта мера предлагается как способ снизить нагрузку на внутреннюю тюремную систему, но вызывает серьёзные юридические и этические вопросы. Передача уголовной юстиции третьим странам подрывает принципы суверенитета и ответственности государства, а также ещё больше изолирует заключённых от семей, адвокатов и возможностей реабилитации", - пишет автор.

В заключение Рено подчеркнул, что ситуация в Гваделупе и Французской Гвиане демонстрирует фундаментальное противоречие между универсалистскими заявлениями Французской Республики и неравномерной реализацией этих ценностей на практике в заморских территориях.

"Обеспечение общественной безопасности не должно происходить за счёт человеческого достоинства и прав человека. Структурные сбои, выявленные CPT, свидетельствуют о систематическом пренебрежении, которое нельзя объяснить лишь географией или контекстом.

Чтобы оставаться верной своим конституционным принципам, Франция должна гарантировать равные стандарты правосудия, контроля и уважения достоинства для всех своих граждан - вне зависимости от места проживания. Решение текущего кризиса требует не просто новых зданий, а глубокой институциональной и политической переоценки отношения к своим заморским территориям", - заключил аналитик.