Картавых и Белоусов объявлены персонами «нон-грата» в Украине

Исполнительный директор бакинского филиала Информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов объявлены персонами "нон-грата" в Украине.

Как передает Day.Az, их имена занесены в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Украина включила их в этот список за пропаганду ими войны.