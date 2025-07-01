https://news.day.az/society/1764767.html Картавых и Белоусов объявлены персонами «нон-грата» в Украине Исполнительный директор бакинского филиала Информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов объявлены персонами "нон-грата" в Украине. Как передает Day.Az, их имена занесены в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Картавых и Белоусов объявлены персонами «нон-грата» в Украине
Исполнительный директор бакинского филиала Информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов объявлены персонами "нон-грата" в Украине.
Как передает Day.Az, их имена занесены в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Украина включила их в этот список за пропаганду ими войны.
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