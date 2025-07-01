https://news.day.az/officialchronicle/1764762.html Володимир Зеленский выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с убийством азербайджанцев в Екатеринбурге Как сообщалось, 1 июля Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Володимир Зеленский выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с убийством азербайджанцев в Екатеринбурге
Как сообщалось, 1 июля Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Володимир Зеленский выразил соболезнования украинской общественности в связи с убийством наших соотечественников в результате нападений на азербайджанцев в российском городе Екатеринбург.
Глава нашего государства поблагодарил за соболезнования.
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