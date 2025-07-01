Володимир Зеленский выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с убийством азербайджанцев в Екатеринбурге

Как сообщалось, 1 июля Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Володимир Зеленский выразил соболезнования украинской общественности в связи с убийством наших соотечественников в результате нападений на азербайджанцев в российском городе Екатеринбург.

Глава нашего государства поблагодарил за соболезнования.