https://news.day.az/world/1764653.html Кадры с места взрыва на химзаводе в Индии - ВИДЕО Взрыв на химическом заводе в округе Сангаредди, Индия, унес жизни 32 человек. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Взрыв произошел в понедельник в рабочее время и запер внутри десятки рабочих. Спасательные работы все еще продолжаются. Представляем вашему вниманию данное видео:
Кадры с места взрыва на химзаводе в Индии - ВИДЕО
Взрыв на химическом заводе в округе Сангаредди, Индия, унес жизни 34 человек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Взрыв произошел в понедельник в рабочее время и запер внутри десятки рабочих. Спасательные работы все еще продолжаются.
Представляем вашему вниманию данные видео:
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