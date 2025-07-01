Кадры с места взрыва на химзаводе в Индии

Взрыв на химическом заводе в округе Сангаредди, Индия, унес жизни 34 человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Взрыв произошел в понедельник в рабочее время и запер внутри десятки рабочих. Спасательные работы все еще продолжаются.

Представляем вашему вниманию данные видео: