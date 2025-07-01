Эйфелеву башню закрыли для туристов

Вершина Эйфелевой башни закрыта для туристов из-за аномальной жары.

Как передает Day.Az, об этом сообщает официальный сайт достопримечательности.

"В связи с текущей аномальной жарой Эйфелева башня принимает меры для обеспечения комфорта и безопасности посетителей и персонала. Посещение 2-го и 1-го этажей по-прежнему возможно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вершина башни будет закрыта 1 и 2 июля. Посетителям, ранее купившим билеты для посещения верхней части башни, вернут средства.

Гостям без билетов рекомендовали перенести визит, а также защищаться от солнца и не допускать обезвоживания.

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