Азербайджан делает ставку на экспорт возобновляемой энергии

Целью правительства Азербайджана является превращение страны в экспортера "зеленой" энергии.

Об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии подписания кредитного соглашения между правительством Азербайджана и Всемирным банком по "Проекту расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане", сообщает Day.Az.

В ходе своего выступления он высоко оценил постоянную поддержку, оказываемую Группой Всемирного банка программам развития, реализуемым в Азербайджане.

Министр также отметил важность кредитного соглашения, подписанного в рамках расширения сотрудничества по проектному финансированию с международными финансовыми структурами в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, с точки зрения ускорения перехода к устойчивым и "зеленым" источникам энергии в энергетическом секторе нашей страны, обеспечения энергетической безопасности и борьбы с изменением климата.

Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджан обладает богатыми ресурсами возобновляемой энергии, в частности высоким техническим потенциалом в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики, и отметил, что целью правительства является превращение страны не только в производителя, но и в экспортера "зеленой" энергии.

В заключение министр подчеркнул, что в рамках председательства в COP29 Азербайджан, придерживаясь повестки дня в области "зеленой" энергии, активно инвестирует в повышение роли возобновляемых источников в энергетическом балансе, расширение инфраструктуры передачи, внедрение систем хранения энергии и совершенствование механизмов управления.