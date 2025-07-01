Какой будет температура воды на пляжах?

На 2 июля в зоне пляжей Абшеронского полуострова прогнозируется умеренно ветреная погода.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, на отдельных участках побережья северо-западный ветер временами усилится. Несмотря на это, погодные условия останутся вполне благоприятными для отдыха у моря.

Температура воды в Каспийском море будет комфортной:

- на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - от +22 до +23 градусов;

- на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - от +24 до +25 градусов.