https://news.day.az/society/1764633.html Какой будет температура воды на пляжах? - ПРОГНОЗ На 2 июля в зоне пляжей Абшеронского полуострова прогнозируется умеренно ветреная погода. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии. Согласно информации, на отдельных участках побережья северо-западный ветер временами усилится.
Температура воды в Каспийском море будет комфортной:
Какой будет температура воды на пляжах? - ПРОГНОЗ
На 2 июля в зоне пляжей Абшеронского полуострова прогнозируется умеренно ветреная погода.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Согласно информации, на отдельных участках побережья северо-западный ветер временами усилится. Несмотря на это, погодные условия останутся вполне благоприятными для отдыха у моря.
Температура воды в Каспийском море будет комфортной:
- на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - от +22 до +23 градусов;
- на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - от +24 до +25 градусов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре