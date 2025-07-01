Азербайджанка обсудила вопросы межкультурного диалога в Литве

Национальное радио Литвы провело обширную дискуссию по случаю 20 июня - Всемирного дня беженцев, посвященную вопросам межкультурного диалога и интеграции мигрантов в литовское общество.

Как передает Day.Az, данную информацию распространил Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечается, что в передаче приняли участие представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Международной организации по миграции (IOM Lithuania), а также координатор Координационного совета проживающих в странах Балтии азербайджанцев по Литве Нармин Алиева.

Н.Алиева отметила, что уже более восьми лет организует культурные мероприятия, которые служат мостом между иностранцами и местными сообществами в Литве. По ее словам, ежегодные празднования Новруза стали важным культурным событием не только для азербайджанской диаспоры, но и для всего литовского общества. Она добавила, что традиции и обычаи Новруза вызывают большой интерес среди местного населения.

Также Н.Алиева подчеркнула растущий интерес литовского общества к культурному разнообразию.