В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о разборках Пашиняна и Карапетяна.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян решил отвлечься от католикоса и сменить, скажем так, обстановку: переключился на олигарха Самвела Карапетяна.

С самого утра армянские власти начали движуху: во-первых, сам Пашинян в очередной раз раскритиковал принадлежащую Карапетяну компанию "Электросети Армении" и снова анонсировал скорую национализацию компании. Более того, Воваевич заявил, что все сотрудники ЭСА, которые будут саботировать действия властей, будут в лучшем случае уволены за "участие в политических интригах".

Параллельно армянский парламент в первом чтении принял закон, позволяющий быстренько и без особых проблем национализировать ЭСА.

А пока депутаты голосовали, следственный комитет Армении начал шмонать ереванский офис принадлежашего Карапетяну холдинга "Ташир". В том, что они там что-то найдут, никто не сомневается.

В общем, доят Самвелку, как могут. И обчистят, судя по всему, до победного конца.