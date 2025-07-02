Бакинский поселок останется без света

В связи с проведением 2 июля Управлением энергоснабжения и сбыта Баладжары реконструкционных и восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи напряжением 6 кВ они будут отключены по предварительному заказу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что в связи с этим с 09:00 до 15:00 на ряде жилых и коммерческих объектов, а также в новых жилых массивах в бакинском поселке Баладжары электроснабжение будет ограничено.

По завершении ремонтных работ данные территории будут обеспечены более стабильной и качественной электроэнергией.