2 самолета вынужденно сели в Баку

Два рейса, следовавших в направлении Объединённых Арабских Эмиратов, изменили маршрут и совершили посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с временным ограничением воздушного пространства над территорией Ирана, сообщает Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Капитан авиарейса авиакомпании Air Arabia, следовавшего по маршруту Москва - Шарджа, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Посадка воздушного судна Airbus A320 была успешно выполнена в 19:43 по местному времени.

В то же время регулярный рейс авиакомпании FlyDubai по маршруту Баку - Дубай, вылетевший в 18:14, был вынужден вернуться обратно. Воздушное судно Boeing 737 совершило посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 19:30 по местному времени.

Отметим, что Бакинский аэропорт продолжает функционировать в полном штатном режиме, обеспечивая приём воздушных судов и их наземное обслуживание в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.