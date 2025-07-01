https://news.day.az/society/1764778.html Задержанные в связи с транзитом наркотиков граждане России доставлены в суд - ФОТО Начался судебный процесс над гражданами России, задержанными в результате операции МВД по фактам транзита наркотиков из Ирана, их оборота и кибермошенничества. Как передает Day.Az, представление, поданное в отношении задержанных, рассматривается в Сабаильском районном суде. Новость обновляется
Задержанные в связи с транзитом наркотиков граждане России доставлены в суд - ФОТО
Начался судебный процесс над гражданами России, задержанными в результате операции МВД по фактам транзита наркотиков из Ирана, их оборота и кибермошенничества.
Как передает Day.Az, представление, поданное в отношении задержанных, рассматривается в Сабаильском районном суде.
Новость обновляется
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