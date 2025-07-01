Задержанные в связи с транзитом наркотиков граждане России доставлены в суд

Начался судебный процесс над гражданами России, задержанными в результате операции МВД по фактам транзита наркотиков из Ирана, их оборота и кибермошенничества.

Как передает Day.Az, представление, поданное в отношении задержанных, рассматривается в Сабаильском районном суде.

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