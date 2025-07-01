Азербайджанские борцы завоевали серебряные медали на ЧЕ

В итальянском городе Каорле продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 20 лет.

Как передает Day.Az, во второй соревновательный день были определены победители в пяти весовых категориях по греко-римской борьбе.

Азербайджанские спортсмены начали континентальное первенство с трех серебряных медалей.

Туран Дашдемиров уступил в финале россиянину Ивану Соломину по принципу первого набранного балла (1:1). Турал Ахмедов (63 кг) в финале проиграл россиянину Игорю Пунченко со счетом 1:9, а Давуд Мамедов (77 кг) уступил грузину Анри Путкарадзе со счетом 1:3.