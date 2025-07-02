Коллегия адвокатов Азербайджана обратится в международные правозащитные организации по фактам насилия в отношении азербайджанцев в России.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в социальной сети председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Анар Багиров отметил, что лично знает арестованного в России лидера диаспоры Шахина Шихлинского уже много лет, и что он и его сын являются опытными юристами в России:

"Единственное их "преступление" в том, что они защищали права незаконно арестованных в последние дни представителей диаспоры. Шихлинские участвовали в качестве защитников в суде над нашими соотечественниками, которых вчера жестоко избили, и именно поэтому сегодня к ним применяется насилие, а отца и сына, которые являются адвокатами, оскорбляют и избивают на глазах у всех, как закоренелых преступников. Шахин Шихлинский также является известным бизнесменом и лидером диаспоры. Адвокаты и юристы сейчас незаконно арестовываются за свою профессиональную деятельность, и против них применяется неадекватная сила в унизительной форме", - сказал он.