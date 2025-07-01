Иранский посол в Армении получил в лоб

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Еще одна из армянских надежд сдается в архив.

На минувшей неделе посол ИРИ в Армении Мехди Собхани в ходе пресс-конференции в Ереване заявил, ссылаясь на некие разведданные, что некоторое количество малых БПЛА проникли в ИРИ из соседних стран. И дал понять, что говорит об Азербайджане, уточнив, что президент Ирана попросил азербайджанского коллегу "провести очень серьезное расследование" в связи с этим. Почему-то прямым текстом иранский дипломат имя Азербайджана не произнес, однако удержаться от того, чтобы доставить удовольствие армянской аудитории, не смог.

Собхани устроил настоящий фурор на армянском медиа-пространстве. Наконец-то у наших соседей появился повод для радости. А у Армении - возможность думать, что Тегеран любит Ереван больше. Но праздник длился недолго. Возмущение азербайджанской стороны не могло не дойти до иранских властей, и дипломату, видимо, дали по башке, грубо говоря. И накануне он заявил обратное.

Собхани сказал, что во время телефонного разговора президентов Ирана и Азербайджана Ильхам Алиев заверил Масуда Пезешкиана, что Баку не позволит использовать свою территорию для нанесения ударов по Исламской Республике.

"У нас нет официальной информации о том, что такое произошло, поэтому мы не можем высказать позицию, основанную только на домыслах прессы", - неожиданно для армянских журналистов заявил Собхани.

Выходит, что на прошлой неделе у Собхани такие "доказательства" были, если он позволил себе уверенно обвинить Баку в том, что тот не делал?

На первый взгляд может показаться, что это просто слова. Но в такой взрывоопасной ситуации, какая сложилась в регионе, в атмосфере всеобщего недоверия и подозрительности, дипломат должен выбирать выражения. Как бы ему не хотелось угодить принимающей стороне, он обязан придерживаться той позиции, которой придерживаются официальные власти его страны.

Собхани вообще нередко позволяет себе подобные нарушения дипломатического протокола. Такое впечатление, что надышался парами армянской пропаганды, переняв у нее самое плохое.