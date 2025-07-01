ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный запуск

Израильские военные зафиксировали новый ракетный запуск в направлении еврейского государства, теперь обстрел совершен со стороны Йемена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, произведен запуск одной ракеты, "системы ПВО работают над нейтрализацией угрозы".

Позднее армейская пресс-служба сообщила, что ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету. В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

В пресс-службе отметили, что "сирены воздушной тревоги были активированы в соответствии с протоколом".