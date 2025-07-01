https://news.day.az/world/1764788.html ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный запуск Израильские военные зафиксировали новый ракетный запуск в направлении еврейского государства, теперь обстрел совершен со стороны Йемена. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба. По ее информации, произведен запуск одной ракеты, "системы ПВО работают над нейтрализацией угрозы".
ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный запуск
Израильские военные зафиксировали новый ракетный запуск в направлении еврейского государства, теперь обстрел совершен со стороны Йемена.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, произведен запуск одной ракеты, "системы ПВО работают над нейтрализацией угрозы".
Позднее армейская пресс-служба сообщила, что ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету. В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
В пресс-службе отметили, что "сирены воздушной тревоги были активированы в соответствии с протоколом".
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