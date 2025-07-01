https://news.day.az/world/1764796.html

Многоэтажка рухнула прямо на глазах у людей в Индии - ВИДЕО

Многоэтажное здание в Шимле, Индия, обрушилось после сильных муссонных дождей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За несколько часов до обрушения людей из здания успели эвакуировать из-за появившихся на здании трещин. Представляем вашему вниманию данное видео: