Многоэтажка рухнула прямо на глазах у людей в Индии

Многоэтажное здание в Шимле, Индия, обрушилось после сильных муссонных дождей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За несколько часов до обрушения людей из здания успели эвакуировать из-за появившихся на здании трещин.

Представляем вашему вниманию данное видео: