https://news.day.az/world/1764796.html Многоэтажка рухнула прямо на глазах у людей в Индии - ВИДЕО Многоэтажное здание в Шимле, Индия, обрушилось после сильных муссонных дождей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За несколько часов до обрушения людей из здания успели эвакуировать из-за появившихся на здании трещин. Представляем вашему вниманию данное видео:
Многоэтажка рухнула прямо на глазах у людей в Индии - ВИДЕО
Многоэтажное здание в Шимле, Индия, обрушилось после сильных муссонных дождей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За несколько часов до обрушения людей из здания успели эвакуировать из-за появившихся на здании трещин.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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