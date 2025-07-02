Сенат США принял законопроект Трампа

Сенат Конгресса США принял разработанный по инициативе администрации президента Дональда Трампа законопроект о госрасходах, предусматривающий снижение налогов и повышение потолка госдолга. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, документ поддержали 50 законодателей, столько же высказались против него. Поскольку мнения в верхней палате разделились поровну, вице-президент США Джей Ди Вэнс воспользовался своим правом голоса. Он по Конституции США председательствует в верхней палате Конгресса.

Документ, который Трамп называет "единым, большим, красивым законопроектом", предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в некоторых сферах. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.