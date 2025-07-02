На что обращать внимание при покупке китайского авто?

За последние несколько лет в Азербайджане наблюдается стремительный рост импорта китайских автомобилей, и сегодня их все чаще можно встретить не только в автосалонах, но и на вторичном рынке. Это указывает на то, что китайский автопром начал формировать отдельную нишу в отечественной торговле подержанными машинами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, эксперт Эльдениз Джафаров подчеркивает: наибольшее число проблем у владельцев возникает с автомобилями, ввезёнными частным образом. Отсутствие официального представительства, сервиса и гарантии часто делает эксплуатацию таких авто непредсказуемой.

С другой стороны, модели от официальных дистрибьюторов обеспечены не только запчастями, но и полным техническим обслуживанием, что делает их более привлекательными при покупке с рук. В частности, покупатели охотнее выбирают те автомобили, которые можно без труда обслужить или отремонтировать в сертифицированном центре.

Интерес к подержанным китайским автомобилям остается высоким в первую очередь из-за их доступной стоимости. Однако при перепродаже цена зависит не только от возраста и состояния машины, но и от узнаваемости бренда и наличия официальной поддержки на местном рынке.